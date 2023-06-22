Далі буде: ГУР прокоментувало удар по Чонгарському мосту
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Чонгарський міст, яким росіяни раніше переправляли військову техніку з Криму, втомився.
Про це Юсов сказав в ефірі 24 Каналу.
За його словами, Україна продовжує роботу зі звільнення своїх територій, тому далі буде.
– Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде, – наголосив представник ГУР Міноборони.
Він нагадав слова російського міністра оборони Сергія Шойгу, який попереджав Україну про “відповідь”, якщо ми наважимося на удари по Криму чи в районі окупованого півострова.
Андрій Юсов наголосив, що тепер говоритимуть лише українці, бо нічого нового російські нудні й депресивні пропагандисти і ксенофоби нам не можуть сказати.
Вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух. Пропагандисти повідомляють, що ЗСУ вдарили по мосту ракетою Storm Shadow.
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