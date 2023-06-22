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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мы уверены в успехе контрнаступательных действий — Зеленский

Мы уверены в успехе контрнаступательных действий — Зеленский
Фото: Офис президента

В июне Украина фактически начала свое долгожданное наступление на востоке и юго-востоке страны. Продвижение есть, но оно не такое стремительное, как в прошлом году на Харьковщине или Херсонщине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

– Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия, и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь, – сказал он.

Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в частности с заминированными территориями.

– Шаги хотелось бы делать большими, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется — победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий, – добавил президент.

Глава государства отметил, что не уверен в возможности оккупантов противостоять ВСУ. Однако, по его мнению, россияне готовы совершать катастрофы больших масштабов, такие как подрыв Каховской ГЭС.

– Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно взрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлят людей, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале июня украинские военные усилили наступательные действия на нескольких направлениях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

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Источник: ВВС
Война в Украине, Владимир Зеленский, контрнаступ, Російська агресія
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