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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ми впевнені в успіху контрнаступальних дій – Зеленський

Ми впевнені в успіху контрнаступальних дій – Зеленський
Фото: Офіс президента

У червні Україна фактично розпочала свій довгоочікуваний наступ на сході та південному сході країни. Просування є, але воно не таке стрімке, як торік на Харківщині чи Херсонщині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС.

– Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії, і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент усі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут,  – сказав він.

Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями.

– Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться – поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій, – додав президент.

Глава держави зауважив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти ЗСУ. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як-от підрив Каховської ГЕС.

– Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б’є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

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Джерело: ВВС
Війна в Україні, Володимир Зеленський, контрнаступ, Російська агресія
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