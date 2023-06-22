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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

РФ начала использовать новый аэродром для ракетных ударов по Украине — Схемы

Російські літаки Ту-22М3

С начала контрнаступления ВСУ российские оккупанты перебросили борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии (Северный Кавказ, РФ).

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении проекта Схемы.

Впервые самолеты стратегической авиации ТУ-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме зафиксировали 24 мая 2023 года.

На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

супутниковий знімок аеродрому в Росії

Еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

супутниковий знімок аеродрому в Росії

Ночью 22 июня, по сообщению Воздушных сил Украины, с аэродрома вблизи Моздока взлетели борта ТУ-22М3, которые запустили на Днепропетровщину крылатые ракеты Х-22.

Накануне ракетной атаки на аэродроме размещалось семь самолетов стратегической авиации ТУ-22М3.

Также на снимке можно заметить и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

РФ начала использовать новый аэродром для ракетных ударов по Украине — Схемы

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что это может свидетельствовать об изменении тактики армией РФ.

— Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно в военных целях, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО, — сказал эксперт.

По словам Жирохова, направления, которые ранее использовала Россия, уже мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок имеет больше возможностей для нанесения ударов из акватории Черного моря.

— К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше, — добавил он.

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Источник: Радио Свобода
аеродром, Война в Украине, Російська агресія
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