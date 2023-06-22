РФ начала использовать новый аэродром для ракетных ударов по Украине — Схемы

С начала контрнаступления ВСУ российские оккупанты перебросили борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии (Северный Кавказ, РФ).

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении проекта Схемы.

Впервые самолеты стратегической авиации ТУ-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме зафиксировали 24 мая 2023 года.

На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

Еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

Ночью 22 июня, по сообщению Воздушных сил Украины, с аэродрома вблизи Моздока взлетели борта ТУ-22М3, которые запустили на Днепропетровщину крылатые ракеты Х-22.

Накануне ракетной атаки на аэродроме размещалось семь самолетов стратегической авиации ТУ-22М3.

Также на снимке можно заметить и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что это может свидетельствовать об изменении тактики армией РФ.

— Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно в военных целях, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО, — сказал эксперт.

По словам Жирохова, направления, которые ранее использовала Россия, уже мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок имеет больше возможностей для нанесения ударов из акватории Черного моря.

— К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше, — добавил он.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.