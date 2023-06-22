РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних ударів по Україні – Схеми

З початку контрнаступу ЗСУ російські окупанти перекинули борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ).

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні проєкту Схеми.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі зафіксували 24 травня 2023 року.

На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

Ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Уночі 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з аеродрому поблизу Моздока злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22.

Напередодні ракетної атаки на аеродромі розміщувалося сім літаків стратегічної авіації ТУ-22М3.

Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.

– Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО, – сказав експерт.

За словами Жирохова, напрямки, які раніше використовувала Росія, вже потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок має більше можливостей для завдання ударів з акваторії Чорного моря.

– До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою, – додав він.

Джерело : Радіо Свобода

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