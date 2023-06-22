РФ атаковала Украину Кинжалами, ракетами Х-22 и дронами – Воздушные силы
Ночью 22 июня российские войска обстреляли Украину крылатыми ракетами Х-22, аэробалистическими ракетами Х-47 Кинжал и ударными дронами Shahed-136/131.
На объекты критической инфраструктуры Украины россияне направили:
- три крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря,
- три аэробалистические ракеты Х-47 Кинжал из МиГ-31К,
- четыре дрона-камикадзе Shahed-136/131.
– К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области, – отмечают в Воздушных силах ВСУ.
В Криворожском районе в результате ракетных обстрелов, по данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, подвергся разрушениям жилищный сектор.
Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто.
Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередачи.
Три вражеских дрона были уничтожены противовоздушной обороной в Одесской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, Сергей Лысак
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