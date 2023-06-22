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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Украину Кинжалами, ракетами Х-22 и дронами – Воздушные силы

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Ночью 22 июня российские войска обстреляли Украину крылатыми ракетами Х-22, аэробалистическими ракетами Х-47 Кинжал и ударными дронами Shahed-136/131.

На объекты критической инфраструктуры Украины россияне направили:

  • три крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря,
  • три аэробалистические ракеты Х-47 Кинжал из МиГ-31К,
  • четыре дрона-камикадзе Shahed-136/131.

– К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области, – отмечают в Воздушных силах ВСУ.

В Криворожском районе в результате ракетных обстрелов, по данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, подвергся разрушениям жилищный сектор.

Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто.

Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередачи.

Три вражеских дрона были уничтожены противовоздушной обороной в Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Воздушные силы ВСУ, Сергей Лысак

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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