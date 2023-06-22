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Валентина Чорна, редактор ленты

Россия пыталась ударить Кинжалами по дамбе в Кривом Роге — Подоляк

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты пытались ударить ракетами Кинжал по дамбе в Кривом Роге.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия рассматривает масштабный теракт на юго-востоке Украины с целью создания безлюдной “санитарной зоны”.

— Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов Кинжалов по дамбе в Кривом Роге, — заявил Подоляк.

Подоляк напомнил, что сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны.

— Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начерчены, последствия — анонсированы. Не завтра. Сегодня, — подчеркнул советник председателя ОП.

Отметим, что ночью 22 июня Россия атаковала Украину Кинжалами, ракетами Х-22 и дронами.

В результате обстрела в Криворожском районе Днепропетровщины повреждено жилой сектор, 10 частных домов, хозяйственную постройку, гаражи и авто. Также побиты газопровод, водопровод и линии электропередачи.

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Война в Украине, Кривой Рог, Михаил Подоляк, Російська агресія
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