Росія намагалася вдарити Кинджалами по дамбі у Кривому Розі – Подоляк

Російські окупанти намагалися вдарити ракетами Кинджал по дамбі у Кривому Розі.

Про це у Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Росія розглядає масштабний теракт на південному сході України з метою створення безлюдної “санітарної зони”.

– Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів Кинджалів по дамбі у Кривому Розі, – заявив Подоляк.

Подоляк нагадав, що зараз відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.

– Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні, – наголосив радник голови ОП.

Зазначимо, що вночі 22 червня Росія атакувала Україну Кинджалами, ракетами Х-22 та дронами.

Внаслідок обстрілу у Криворізькому районі Дніпропетровщини понівечено житловий сектор, пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Також побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.

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