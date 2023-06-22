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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ пытается атаковать там, где больно: Гуменюк об обстреле Криворожского района

Х-555

Ночью 22 июня российская стратегическая авиация атаковала Криворожский район Днепропетровской области, где сейчас проблемы с водоснабжением после теракта на Каховской ГЭС.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Критических попаданий и потерь нет. Однако есть также работа стратегической авиации по Криворожскому направлению… Враг пытается атаковать там, где больно. Если есть сейчас проблемы с водоснабжением Криворожского направления, как раз туда и пытается бить враг, — рассказала она.

По ее словам, россияне сейчас пытаются применять новые тактики, выискивают способы, как обойти нашу ПВО.

Гуменюк подчеркнула, что окончательные результаты ночной атаки 22 июня будут подведены Воздушными силами ВСУ.

Что касается ситуации в Черном море, она более-менее стабильна, “поскольку ракетоноситель вечером был заведен в пункт базирования — он не привлекался к ракетной атаке”.

— Это и сориентировало ПВО больше на воздушные атаки, на то, что будет работать авиация, и вероятные запуски Шахедов, потому что мы видели, что враг получил новые партии дронов, — добавила она.

22 июня около 01:00 Россия атаковала Украину ракетами. Взрывы слышали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках Х-22 из акватории Азовского моря, а также баллистических ракет.

Сразу после отбоя ракетной опасности оккупанты запустили дроны-камикадзе с юга. Три вражеских БпЛА сбили сегодня ночью силы ПВО в Одесской области, есть одно попадание, однако, к счастью, без жертв.

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Война в Украине, Днепр, Кривой Рог, Ракетные удары России, Російська агресія
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