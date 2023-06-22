Взрыв в 16-этажке в Киеве: полицейские обнародовали видео с бодикамер
Появилось видео с бодикамер полицейских, которые прибыли на место взрыва в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе Киева.
Соответствующие кадры опубликовала патрульная полиция Киева.
Указано, что сообщение о взрыве, вероятно, из-за утечки газа, на улице Андрея Малышко поступило на линию 102 ночью.
— За считанные минуты правоохранители несколькими экипажами прибыли на вызов. Полицейские оградили место происшествия и сразу начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе авто, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд авто ГСЧС и скорой помощи, — говорится в сообщении.
22 июня в 03:45 в Днепровском районе Киева произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Погибло три человека.
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