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Бедрак Виктория, редактор ленты

Взрыв в 16-этажке в Киеве: полицейские обнародовали видео с бодикамер

Взрыв в 16-этажке в Киеве: полицейские обнародовали видео с бодикамер
Фото: ГСЧС

Появилось видео с бодикамер полицейских, которые прибыли на место взрыва в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе Киева.

Соответствующие кадры опубликовала патрульная полиция Киева.

Указано, что сообщение о взрыве, вероятно, из-за утечки газа, на улице Андрея Малышко поступило на линию 102 ночью.

— За считанные минуты правоохранители несколькими экипажами прибыли на вызов. Полицейские оградили место происшествия и сразу начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе авто, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд авто ГСЧС и скорой помощи, — говорится в сообщении.

22 июня в 03:45 в Днепровском районе Киева произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Погибло три человека.

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багатоповерхівка, Газ, Київ, Полиция
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Орест Дрималовский
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