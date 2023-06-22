В Москве найден мертвым один из создателей первой термоядерной бомбы СССР
В Москве в своей квартире найден мертвым 92-летний физик-ядерщик Григорий Клинишов — один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.
Об этом пишут российские СМИ.
В экстренной службе заявляют, что Клинишов совершил самоубийство — ученый оставил предсмертную записку, в которой попрощался с близкими.
СМИ отмечают, что мертвым физика обнаружили его родственники еще 17 июня.
РДС-37 – первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Ее испытания состоялись 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне (одном из самых больших в мире) сбросом с бомбардировщика Ту-16. Номинальная мощность бомбы была приблизительно 3 мегатонны, но во время испытания ее снизили до 1,6 мегатонны.
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