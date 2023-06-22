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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вибух у 16-поверхівці в Києві: поліцейські оприлюднили відео з бодикамер

Вибух у 16-поверхівці в Києві: поліцейські оприлюднили відео з бодикамер
Фото: ДСНС

З’явилося відео з бодикамер поліцейських, які прибули на місце вибуху у 16-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва.

Відповідні кадри опублікувала патрульна поліція Києва.

Зазначено, що повідомлення про вибух, імовірно, через витік газу, на вулиці Андрія Малишка надійшло на лінію 102 вночі.

– За лічені хвилини правоохоронці декількома екіпажами прибули на виклик. Поліцейські огородили місце події й одразу розпочали виводити мешканців, а також встановлювати власників припаркованих у дворі авто, щоб забезпечити безперешкодний проїзд авто ДСНС та швидкої допомоги, – йдеться у повідомленні.

22 червня о 03:45 в Дніпровському районі Києва стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Загинуло троє людей.

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багатоповерхівка, Газ, Київ, Поліція
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Вибух у 16-поверхівці в Києві: поліцейські оприлюднили відео з бодикамер
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Вибух у 16-поверхівці в Києві: поліцейські оприлюднили відео з бодикамер
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Вибух у 16-поверхівці в Києві: поліцейські оприлюднили відео з бодикамер
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