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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Зацепит не только Украину: в Госатомрегулировании оценили риски подрыва Запорожской АЭС

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Если Россия решится совершить теракт на Запорожской АЭС, подорвав заложенную оккупантами взрывчатку, последствия затронут не только Украину. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил исполняющий обязанности директора Госатомрегулирования, главного государственного инспектора по атомной и радиационной безопасности Олег Кориков.

— ЗАЭС — это объект мирного использования ядерной энергии. Ее система безопасности рассчитана только на природные воздействия — не на военные. Поэтому разного рода подрывы или минирования могут сказаться очень негативно на целостности оборудования станции, и даже может быть причинено влияние окружающей среде далеко за пределами самой АЭС, — подчеркнул он.

По его словам, современное моделирование с помощью программных кодов демонстрирует, что “объем активности 10 в 19-й степени беккерелей может быть высвобожден в случае аварии на ЗАЭС”.

— То есть это будут однозначно трансграничные последствия, и заденет страны, прилегающие к Украине, — заверил эксперт.

Кориков напомнил, что МАГАТЭ накануне подтвердило минирование Запорожской АЭС, хотя пока нет подтверждения минирования водосбросных сооружений, которые соединяют пруд-охладитель станции и Каховское водохранилище.

— Однако в случае их подрыва не будет водных ресурсов объемом 48 млн кубометров, необходимых для охлаждения ядерного топлива в реакторах. То есть риски действительно очень большие, — подытожил главный государственный инспектор по атомной и радиационной безопасности.

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Война в Украине, ЗАЕС, Запорожская область, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Радіація, Російська агресія
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