Зачепить не тільки Україну: в Держатомрегулюванні оцінили ризики підриву Запорізької АЕС

Якщо Росія зважиться вчинити теракт на Запорізькій АЕС, підірвавши закладену окупантами вибухівку, наслідки зачеплять не тільки Україну. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив виконувач обов’язків директора Держатомрегулювання, головного державного інспектора з атомної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

– ЗАЕС – це об’єкт мирного використання ядерної енергії. Її система безпеки розрахована лише на природні впливи – не на воєнні. Тому різного роду підриви чи мінування можуть позначитися дуже негативно на цілісності обладнання станції, і навіть може бути заподіяний вплив навколишньому середовищу далеко за межами самої АЕС, – наголосив він.

За його словами, сучасне моделювання за допомогою програмних кодів демонструє, що “обсяг активності 10 в 19-му ступені бекерелів може бути вивільнений у разі аварії на ЗАЕС”.

– Тобто це будуть однозначно транскордонні наслідки, і зачепить країни, прилеглі до України, – запевнив експерт.

Коріков нагадав, що МАГАТЕ напередодні підтвердило замінування Запорізької АЕС, хоча поки що немає підтвердження мінування водоскидних споруд, які сполучають ставок-охолоджувач станції та Каховське водосховище.

– Проте у разі їх підриву не буде водних ресурсів обсягом 48 млн кубометрів, необхідних для охолодження ядерного палива в реакторах. Тобто ризики справді дуже великі, – підсумував головний державний інспектор з атомної та радіаційної безпеки.

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