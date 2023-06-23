Под Бахмутом ВСУ уничтожили 60 оккупантов и три склада боеприпасов — Череватий

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 31 захватчика на Лимано-Купянском направлении, на Бахмутском — 60. Кроме того, ликвидированы еще три склада боеприпасов врага.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер отметил, что накануне враг несколько суток пытался активно штурмовать наши позиции на Лимано-Купянском направлении, впрочем, получил мощный отпор.

– За эти сутки он уже уменьшил свою активность, было только 2 боестолкновения, но самым активным был на Лимано-Купянском направлении в артиллерийском поражении наших позиций — 535 раз из ствольной и реактивной артиллерии различных калибров и систем он бил по нашим позициям, также 13 авианалетов совершил. В ходе отражения атак врага 31 оккупант был уничтожен, 67 получили ранения, подбиты танк Т-72, гаубица Гиацинт-Б, миномет 82 мм и 3 авто с боеприпасами, – сказал он.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за прошедшие сутки враг не проявлял активности, при этом 282 раза из артиллерии обстрелял позиции Сил обороны и совершил 4 авианалета.

– Удалось уничтожить 60 оккупантов, 141 ранить, одного захватить в плен. Также было уничтожено 7 гаубиц, 2 САУ, противотанковую пушку Рапира, БПЛА типа Зала, 3 склада с боеприпасами, 2 командно-наблюдательных пункта, – отметил спикер.

Напомним, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на Южном фронте. Они достигли успеха на двух направлениях.

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