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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Закріплюються на рубежах: ЗСУ досягли успіху на двох напрямках південного фронту

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують наступальні дії на південному фронті. Вони досягли успіху на двох напрямках.

Про оперативну ситуацію на фронті за минулу добу розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив, що українські воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка – Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – наголосив Ковальов.

Водночас російські окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ на Оріхівському напрямку. Ворог застосовував резерви та пробував відновити втрачені позиції.

Карта боїв на півдні України

Карта: Deep State

Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. За даними Генштабу, особливо важкі бої відбуваються:

  • Лиманський напрямок – у районі Білогорівки (Луганська область);
  • Авдіївський напрямок – у районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка (Донецька область);
  • Мар’їнський напрямок – у районах міста Мар’їнка та села Побєда (Донецька область).

ЗСУ мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат уживій силі та техніці.

Водночас окупанти використовують мирних мешканців як “живий щит”. Зокрема, до тимчасово захопленого міста Кремінна прибув підрозділ військ РФ у складі понад 300 осіб. Вони невеликими групами займають приватні будинки серед місцевого населення.

За даними Міноборони України, ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках. Запеклі бої тривали понад тиждень.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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