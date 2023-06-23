Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ знищили 31 загарбника на Лимансько-Куп’янському напрямку, на Бахмутському – 60. Крім того, ліквідовано ще три склади боєприпасів ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. 

Речник зазначив, що напередодні ворог декілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимансько-Куп’янському напрямку, втім дістав потужну відсіч.

– За цю добу він уже зменшив свою активність, було тільки 2 боєзіткнення, але найактивнішим був на Лимансько-Куп’янському напрямку в артилерійському ураженні наших позицій – 535 разів зі ствольної й реактивної артилерії різних калібрів і систем він бив по наших позиціях, також 13 авіанальотів здійснив. В ході відбиття атак ворога 31 окупант був знищений, 67 зазнали поранень, підбиті танк Т-72, гаубиця Гіацинт-Б, міномет 82 мм і 3 авто з боєприпасами, –  сказав він.

За його Череватого, на Бахмутскому напрямку минулої доби ворог не проявляв активності, при цьому 282 рази з артилерії обстріляв позиції Сил оборони та здійснив 4 авіанальоти.

– Вдалося знищити 60 окупантів, 141 поранити, одного захопити в полон. Також було знищено 7 гаубиць, 2 САУ, протитанкову гармату Рапіра, БПЛА типу Зала, 3 склади з боєприпасами, 2 командно-спостережні пункти, – зазначив речник.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що Збройні сили України продовжують наступальні дії на південному фронті. Вони досягли успіху на двох напрямках.

Читайте також
Усе ще попереду: Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не задіяні
Олександр Сирський

Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україні потрібно більше літаків, щоб кинути виклик Росії в небі – Кулеба
Дмитро Кулеба
В Україні вироблятимуть сучасну техніку для розмінування два світових виробники – Кисилевський
Дмитро Кисилевський
Усе ще попереду: Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не задіяні
Олександр Сирський
Рівень води в станційному ставку-охолоджувачі АЕС в нормі: Запорізька ОВА про наслідки підриву ГЕС
Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий
Укриття, суди та членство в ЄС: Зеленський провів засідання РНБО
Володимир Зеленський
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (23.06.2023)
Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь