Під Бахмутом ЗСУ знищили 60 окупантів та три склади боєприпасів – Череватий

За минулу добу ЗСУ знищили 31 загарбника на Лимансько-Куп’янському напрямку, на Бахмутському – 60. Крім того, ліквідовано ще три склади боєприпасів ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Речник зазначив, що напередодні ворог декілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимансько-Куп’янському напрямку, втім дістав потужну відсіч.

– За цю добу він уже зменшив свою активність, було тільки 2 боєзіткнення, але найактивнішим був на Лимансько-Куп’янському напрямку в артилерійському ураженні наших позицій – 535 разів зі ствольної й реактивної артилерії різних калібрів і систем він бив по наших позиціях, також 13 авіанальотів здійснив. В ході відбиття атак ворога 31 окупант був знищений, 67 зазнали поранень, підбиті танк Т-72, гаубиця Гіацинт-Б, міномет 82 мм і 3 авто з боєприпасами, – сказав він.

За його Череватого, на Бахмутскому напрямку минулої доби ворог не проявляв активності, при цьому 282 рази з артилерії обстріляв позиції Сил оборони та здійснив 4 авіанальоти.

– Вдалося знищити 60 окупантів, 141 поранити, одного захопити в полон. Також було знищено 7 гаубиць, 2 САУ, протитанкову гармату Рапіра, БПЛА типу Зала, 3 склади з боєприпасами, 2 командно-спостережні пункти, – зазначив речник.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що Збройні сили України продовжують наступальні дії на південному фронті. Вони досягли успіху на двох напрямках.

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