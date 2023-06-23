В Геническе прогремели взрывы в здании Росгвардии: есть погибшие и раненые

Во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, прогремели взрывы.

Обновлено 15:30. Появилась информация, что взрывы прогремели в здании базирования Росгвардии. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают в Тelegram-канале Оперативный ВСУ.

– Во временно оккупированном Геническе прилеты, – говорится в сообщении.





Напомним, ночью 23 июня в российском Курске тоже раздавались взрывы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сразу поспешил сообщить о работе противовоздушной обороны.

По его словам, над городом якобы были сбиты беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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