В Геническе прогремели взрывы в здании Росгвардии: есть погибшие и раненые
Во временно оккупированном Геническе, что на Херсонщине, прогремели взрывы.
Обновлено 15:30. Появилась информация, что взрывы прогремели в здании базирования Росгвардии. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщают в Тelegram-канале Оперативный ВСУ.
– Во временно оккупированном Геническе прилеты, – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 23 июня в российском Курске тоже раздавались взрывы.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сразу поспешил сообщить о работе противовоздушной обороны.
По его словам, над городом якобы были сбиты беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский