У Генічеську пролунали вибухи в будівлі Росгвардії: є загиблі та поранені

У тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині пролунали вибухи.

Оновлено 15:30. З’явилася інформація, що вибухи пролунали у будівлі базування Росгвардії. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляють у Тelegram-каналі Оперативний ЗСУ.

– У тимчасово окупованому Генічеську прильоти, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, вночі 23 червня в російському Курську теж лунали вибухи.

Губернатор Курської області Роман Старовойт одразу поспішив сповістити про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, над містом буцімто було збито безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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