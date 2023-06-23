У Генічеську пролунали вибухи в будівлі Росгвардії: є загиблі та поранені
У тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині пролунали вибухи.
Оновлено 15:30. З’явилася інформація, що вибухи пролунали у будівлі базування Росгвардії. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляють у Тelegram-каналі Оперативний ЗСУ.
– У тимчасово окупованому Генічеську прильоти, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 23 червня в російському Курську теж лунали вибухи.
Губернатор Курської області Роман Старовойт одразу поспішив сповістити про роботу протиповітряної оборони.
За його словами, над містом буцімто було збито безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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