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Татьяна Забожко, редактор ленты

”Бавовна” в РФ: ночью было громко в российском Курске

Вибух
Фото: Depositphotos

В полночь 23 июня в российском Курске раздавались взрывы.

Курськ

Первые взрывы прогремели после полуночи, а через полтора часа повторились снова.

“Хлопки” (как позволено называть в РФ взрывы), в частности, фиксировали камеры домофонов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сразу поспешил известить о работе противовоздушной обороны.

По его словам, над городом якобы были сбиты беспилотники.

Их обломки якобы упали на участок одного из садовых обществ областного центра, разрушив забор.

Власти области обещают помочь его починить как можно быстрее.

Напомним, что неделю назад, 16 июня, в Курске также были “хлопки” среди ночи.

Тогда РосСМИ предполагали, что дрон атаковал башню сотовой связи, но упал на здание предприятия Бел-поль.

Ликвидация пожара, охватившего около 2 тыс. кв. м площади, длилась не один час.

Источник: Роман Старовойт

Взрыв, Курськ, Росія
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