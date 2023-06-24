Нічна атака РФ: знищено понад 40 крилатих ракет та два ударні дрони

Російські війська під час нічної атаки запустили по Україні 51 ракету та два ударні дрони. Українським військовим вдалося знищити понад 40 ворожих цілей.

Про це поінформували в пресцентрі Повітряних сил Збройних сил України.

Так, у ніч на 24 червня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3. Крім того, окупанти запустили крилаті ракети морського базування Калібр і ударні дрони Shahed-136/131.

За даними Повітряних сил ЗСУ:

десять літаків стратегічної авіації РФ здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із Каспійського моря;

вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків;

з акваторії Чорного моря війська РФ запустили дві крилаті ракети Калібр.

із півдня ворог атакував Україну двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету Калібр, а також два дрони Shahed-136/131.

У відбитті чергової ворожої атаки брали участь підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи повітряних командувань Центр, Південь та Схід.

Ракети Х-22 окупанти запустили в напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки удару та постраждалих мають повідомити місцеві адміністрації.

Як відомо, в Києві під час нічної атаки уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі. Відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці.

Однак під завалами на пошкоджених поверхах будинку ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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