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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нічна атака РФ: знищено понад 40 крилатих ракет та два ударні дрони

ракетний удар по Україні
Фото: Факти ICTV

Російські війська під час нічної атаки запустили по Україні 51 ракету та два ударні дрони. Українським військовим вдалося знищити понад 40 ворожих цілей.

Про це поінформували в пресцентрі Повітряних сил Збройних сил України.

Так, у ніч на 24 червня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3. Крім того, окупанти запустили крилаті ракети морського базування Калібр і ударні дрони Shahed-136/131.

За даними Повітряних сил ЗСУ:

  • десять літаків стратегічної авіації РФ здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із Каспійського моря;
  • вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків;
  • з акваторії Чорного моря війська РФ запустили дві крилаті ракети Калібр.
  • із півдня ворог атакував Україну двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету Калібр, а також два дрони Shahed-136/131.

У відбитті чергової ворожої атаки брали участь підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи повітряних командувань Центр, Південь та Схід.

Ракети Х-22 окупанти запустили в напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки удару та постраждалих мають повідомити місцеві адміністрації.

Як відомо, в Києві під час нічної атаки уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі. Відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці.

Однак під завалами на пошкоджених поверхах будинку ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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