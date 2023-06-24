Війна закінчиться всередині РФ: Данілов про бунт Пригожина

Останні події на території Росії свідчать про те, що там розпочався процес саморуйнації.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, розпочата Кремлем війна проти України завершиться на російській території.

А наша держава має повернути всі свої землі в міжнародно визнаних кордонах.

– Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині РФ. Процес розпочато, – наголосив Данілов.

До свого допису секретар РНБО додав коротке відео, яке складається з двох виступів російського диктатора Володимира Путіна. Перший – від 24 лютого 2022 року, коли глава РФ оголосив про вторгнення в Україну. А другий – сьогоднішній, у якому диктатор поскаржився на “громадянську війну” всередині Росії та “удар у спину” від власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині рф.

Процес розпочато… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 24, 2023

Раніше Олексій Данілов попереджав, що країни Заходу мають готуватися до розпаду країни-агресора РФ.

В українській розвідці також допускали бунт у путінській Росії та називали цей прогноз абсолютно реалістичним сценарієм.

Що відбувається на території РФ

Увечері 23 червня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російських військових у начебто завданні удару по тилових базах “вагнерівців”. Він оголосив, що “помститься” міністру оборони РФ Сергію Шойгу і начальнику Генштабу Валерію Герасимову.

Станом на ранок 24 червня бойовики ПВК Вагнера захопили ключові об’єкти в Ростові-на-Дону: штаб Південного військового округу РФ, міську адміністрацію, управління ФСБ та МВС.

Також є інформація про захоплення військових об’єктів у Воронежі. Тим часом Євген Пригожин анонсував “похід на Москву”.

У столиці РФ, Московській області та інших російських регіонах було введено режим контртерористичної операції.

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