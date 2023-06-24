Признак краха путинского режима: в ГУР прокомментировали “поход” Пригожина на Москву
Последние события на территории России с участием боевиков ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина являются прямым следствием преступной военной агрессии Кремля.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.
– Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины, — подчеркнул Юсов.
Он добавил, что нынешнее внутреннее противостояние является признаком крушения правящего диктаторского режима в России.
Украина продолжает наблюдать за ходом событий.
Что известно о событиях в РФ
Вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую армию в якобы нанесении удара по лагерю его наемников. Он объявил, что отомстит Минобороны РФ и его руководству – министру Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
Пригожин объявил, что 25 тыс. вагнеровцев идут “разбираться”, и назвал это “маршем справедливости”.
К утру 24 июня боевики ЧВК Вагнера захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону. На улицах города есть танки, а вооруженные наемники оцепили штаб Южного военного округа РФ, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.
Также есть информация, что вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже. Тем временем Пригожин уже анонсировал “поход на Москву”.
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.
Детальнее за последними событиями в России после заявлений Пригожина можно наблюдать в онлайне на Фактах ICTV.
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