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Юлия Соколова, редактор ленты

Признак краха путинского режима: в ГУР прокомментировали “поход” Пригожина на Москву

Признак краха путинского режима: в ГУР прокомментировали “поход” Пригожина на Москву
Фото: УНИАН

Последние события на территории России с участием боевиков ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина являются прямым следствием преступной военной агрессии Кремля.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

– Прежде всего надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины, — подчеркнул Юсов.

Он добавил, что нынешнее внутреннее противостояние является признаком крушения правящего диктаторского режима в России.

Украина продолжает наблюдать за ходом событий.

Что известно о событиях в РФ

Вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую армию в якобы нанесении удара по лагерю его наемников. Он объявил, что отомстит Минобороны РФ и его руководству – министру Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Пригожин объявил, что 25 тыс. вагнеровцев идут “разбираться”, и назвал это “маршем справедливости”.

К утру 24 июня боевики ЧВК Вагнера захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону. На улицах города есть танки, а вооруженные наемники оцепили штаб Южного военного округа РФ, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

Также есть информация, что вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже. Тем временем Пригожин уже анонсировал “поход на Москву”.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.

Детальнее за последними событиями в России после заявлений Пригожина можно наблюдать в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина
Андрій Юсов, Кремль, ЧВК Вагнера, Разведка, Російська агресія
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