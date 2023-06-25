Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом в Telegram сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.

Он рассказал, что 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ “практически прекратил существование, как военная сила”.

В частности, более 30 оккупантов были ликвидированы, полсотни ранены, десятки — взяты в плен.

— Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю! — добавил Билецкий.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно, есть продвижение вперед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Чеченские подразделения начали отступать с позиций в Марьинке — Чепурной
ЗСУ

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, есть продвижение вперед — Маляр
ЗСУ на фронті
Уверен, что Путин уже не в Москве: Зеленский призвал мир не бояться смены власти в Кремле
Володимир Зеленський
Чеченские подразделения начали отступать с позиций в Марьинке — Чепурной
ЗСУ
В Днепре задержан россиянин, который занимался вывозом из Украины титана для Калибров и самолетов
ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
В Донецкой области ВСУ освободили территории, оккупированные с 2014 года
ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Запугивали войной на митинге: что известно о скандале вокруг гостиницы Днестр во Франковске
ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь