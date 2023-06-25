ВСУ зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс

Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом в Telegram сообщил командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.

Он рассказал, что 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ “практически прекратил существование, как военная сила”.

В частности, более 30 оккупантов были ликвидированы, полсотни ранены, десятки — взяты в плен.

— Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю! — добавил Билецкий.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно, есть продвижение вперед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 486-е сутки.

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