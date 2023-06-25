ЗСУ зачистили від окупантів плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас

Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади розгромили російських окупантів та зачистили плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це у Telegram повідомив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.

Він розповів, що 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ “практично припинив існування, як військова сила”.

Зокрема, понад 30 окупантів було ліквідовано, півсотні поранено, десятки – взято в полон.

– Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас повністю зачищено. З чим усіх і вітаю! – додав Білецький.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на Сході ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно, є просування вперед.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу.

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