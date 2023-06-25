Для защиты Москвы. Россияне отвели некоторые подразделения с линии фронта

Во время мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина РФ перебросила в Москву отдельные подразделения, привлеченные к вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

— Речь идет о подразделениях 76 десантно-штурмовой дивизии (до двух рот). Солдат самолетом Ил-76 перебросили в Москву. Сейчас их планируют держать там минимум неделю, — говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что фактов массовой переброски сил врага нет, речь идет лишь об отдельных подразделениях.

Вечером 23 июня глава наемников Евгений Пригожин говорил, что оккупанты ударили по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром.

Позже в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что были проведены переговоры с Пригожиным, в результате чего удалось договориться о прекращении мятежа.

После этого Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в “полевые лагеря”.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что Пригожин “уйдет в Беларусь”.

Источник: Центр нацсопротивления

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.