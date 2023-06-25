Унизил Путина и сослан в Беларусь: чем закончился и что означает мятеж Пригожина

Главарь наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил, что его бойцы отменяют проведение мятежа против российского военно-политического руководства России и останавливает наступление на Москву.

Соответственно, российские силы не будут оккупантов массово оттянуть с линии фронта российско-украинской войны, а президент России Владимир Путин останется сидеть в Кремле.

Какими могут быть последствия такого мятежа, который так и не состоялся, а также как на это отреагировали в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Краткая хронология событий

Вечером 23 июня глава наемников Евгений Пригожин говорил, что оккупанты ударили по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”, направленном на остановку “зла, которое несет военное руководство РФ”.

В Минобороны РФ отрицали удары и назвали это “информационной провокацией”, а в Генпрокуратуре РФ объявили о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

В нескольких российских областях были введены ограничительные меры и режим контртеррористической операции (КТО), а также были отменены массовые мероприятия.

В видеообращении по этому поводу президент России Путин назвал поход вагнеровцев на Москву “предательством” и “ударом в спину”.

В то же время в Воронежской области сообщалось, что силами ЧВК были сбиты вертолеты Минобороны РФ, где погиб российский экипаж.

Впоследствии в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что были проведены переговоры с Пригожиным, в результате чего удалось договориться о прекращении мятежа.

После этого Пригожин опубликовал аудио, в котором заявил, что его наемники возвращаются в “полевые лагеря”, а затем наемники, которые были в Ростове, начали собираться и отходить с позиций.

Конец мятежа — реакция Украины и мира

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как бы там ни было, но Пригожин успел унизить главу Кремля Путина.

— Феноменальный выбор Пригожина… Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг… отступаете. Потому что один очень специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путин), который утром приказал вас уничтожить. И из-за страха, который путинская элита пережила за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен. Хотя и не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет, — написал он в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, еще перед тем, как стало известно о сворачивании войск Пригожина, заявил, что миру не следует бояться свержение режима Путина, а неспособность властей России обеспечить контроль на своей территории заслуживает того, чтобы не бояться угроз России в будущем.

В то же время профессор политологии, директор Института Фримена Спогли и старший научный сотрудник Гувера в Стэнфордском университете, а также посол США в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол назвал странным решение Пригожина.

— Может ли кто-то припомнить мятеж или попытку государственного переворота, который длился бы 24 часа, и при этом никто по-настоящему не дрался и не был убит? Мы все видели, как легко Вагнер захватил Ростов. Здесь происходит что-то странное, — опубликовал он свое сообщение в Twitter.

Потери России за время мятежа

По данным из российских СМИ, за время мятежа Воздушно-космическими силами РФ было потеряно 7 единиц авиации за сутки. Отмечается, что было также уничтожено 13 летчиков Минобороны РФ.

В то же время, как пишут российские Telegram-каналы, за это время “Украина получила целый день оперативной паузы на фронте, потому что ВС РФ не могли полноценно функционировать в таком стрессовом режиме”, это, как отмечается, дало возможность ВСУ возобновить активные боевые действия на фронте.

Уголовное дело против Пригожина

Еще 23 июня ФСБ РФ возбудила уголовное дело “по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина” и попросила бойцов ЧВК “не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию”.

В то же время российская Генеральная прокуратура заявила, что следственное управление ФСБ возбудило дело против Пригожина “по факту организации вооруженного мятежа”.

В заявлениях спецслужбы и надзорного ведомства возникло, таким образом, противоречие, отмечает издание Meduza: призыв к вооруженному мятежу и его организация — это две разные статьи Уголовного кодекса РФ.

Несмотря на это, поскольку главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил, что останавливает свой “марш справедливости” на Москву и возвращает своих бойцов в места дислокации, в Кремле заявили, что не будут преследовать его по закону.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что уголовное дело на территории России в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин “уйдет в Беларусь”.

Пескову не сообщал, кем будет работать Пригожин после того, как он уйдет в Белоруссию. Также в Кремле заявили, что в России не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже.

Что получил Пригожин и Вагнер

Пригожина вряд ли ликвидируют после мятежа, но власть в Кремле пошатнулась.

С таким мнением в эфире национального телемарафона Единые новости выступил Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, мятеж Пригожина был настоящим, включая технику, которую уничтожили силы бойцов ЧВК.

Кузан напомнил, что в начале своей каденции президент Владимир Путин боролся с чеченскими боевиками, которых обещал “мочить в нужниках”, а спустя годы Кремль и Москва платят дань Чечне, как стороне, которая одержала победу в российско-чеченских войнах.

— Сейчас произошли те же вещи, на которых Путин и пришел к власти. Он (Путин, — Ред.) не сильный лидер, как только он видит силу он пасует и предлагает свои безмерные российские ресурсы новому главарю. В этом случае главарем стал Евгений Пригожин, которому было предложено что-то настолько большое, как Кадырову, — сказал он.

Эксперт уверен, что со стороны России не было силы, чтобы остановить вагнеровцев Пригожина на его пути в Москву.

— Очевидно, что никакая Нацгвардия, ФСБ и гаишники не могли это (остановить вагнеровцев, — Ред.) сделать. Путин в очередной раз разменял и поступил собственными интересами. Это сигнал, во-первых, ко всем россиянам, хотя там и не к кому говорить. Это также очень хороший сигнал для наших западных лидеров, как нужно разговаривать с Путиным. Сначала нужно дать по зубам этому русскому медведю, и дальше он пойдет на любые договоренности, чтобы удержаться у власти, — сказал он.

В то же время военный эксперт, основатель благотворительной организации Реактивная почта Павел Нарошный считает, что вряд ли вагнеровцы теперь будут переброшены в Африку или на какие-то другие направления.

— Это была очень хорошо подготовленная операция. Что именно он получил? Ну, мы можем догадываться, что в России есть большое количество таких ЧВК. Есть Ахмат, вагнеровцы, частные военные компании Газпрома и тому подобное. Они все ждут удобный момент, чтобы нанести удар и захватить власть. Моя точка зрения такова, что Пригожин просто получил свой билет, его не будут трогать, и когда-то он сможет участвовать в гонке за власть, — сказал он.

Павел Нарошный считает, что Путин не готов уступить власть и даже временно пустить на свою должность такую фигуру, как Евгения Пригожина.

— Путин действует по принципу “после нас хоть потоп”, а Пригожин сам подал заявку на эту гонку. Он показывает — “я способен, я могу, я не боюсь зайти с оружием и угрожать самому Путину”. Поэтому он получил свой билетик, — сказал он.

Сергей Кузан добавил, что главарь ЧВК Вагнер успел наделать заявлений, которые были направлены не только против главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а которые стали конкурировать с президентской должностью Путина.

По мнению экспертов, как Шойгу, так и Герасимов, останутся при своих должностях, а Пригожин останется живым, без последствий.

Конец ЧВК Вагнер?

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все желающие из числа вагнеровцев смогут подписать контракт с Минобороны. В то же время целью прекращения мятежа в Кремле назвали “недопущение внутренней конфронтации” и предотвращение кровопролития, хотя и неизвестно, почему уничтоженную авиацию РФ и убитых пилотов не засчитывают, как потери Минобороны России.

Также, Песков сообщил, что Путин не потерял доверия к руководству Минобороны, а, учитывая, что Пригожин переедет в Беларусь, можно считать, что российское оборонное ведомство получило контроль над бойцами из ЧВК Вагнер.

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