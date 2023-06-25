Неудачный мятеж Пригожина: почему это большой удар по Путину и хороший знак для Украины

Для Украины “это был хороший день”, хотя восстание главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина закончилось еще до того, как главные российские силы были отведены с линии фронта, чтобы защитить Москву. В то же время это было самое большое унижение Путина и, по сути, разрушение его культа личности, который существовал до этого в РФ.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал бывший глава Службы внешней разведки и ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей.

— Также это показало слабость российских сил безопасности, продемонстрировало неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отпора внутренней угрозе, а также в очередной раз подтвердило реальность, что он не имеет исключительного контроля над применением сил на территории России. То, что сделал своим мятежом Пригожин, — это большой удар по Путину, потому что он показал — то, чего больше всего боялись аналитики Запада — что его нельзя опускать до уровня, когда он будет унижен, — объяснил он.

По его словам, унижение может спровоцировать непредсказуемую реакцию российского диктатора, и вчерашние события показали, что “Путин ради своего спасения готов на любое унижение, любую капитуляцию, и они лишают РФ любых возможностей вести переговоры с позиции силы”.

Кондратюк также указал на определенные положительные моменты для Украины, отметив, что Пригожин развенчал все аргументы Путина относительно войны.

— Это самый большой перебежчик, хотя и на несколько суток, на сторону Украины в информационной войне. Потому что он опроверг мнение о том, что вторжение было оправданной реакцией на возможные угрозы РФ со стороны Украины и НАТО, показал, что любого закона не существует, а есть право сильного, которое он забрал у Путина, и что также важно — посеял сомнения у россиян относительно смысла войны, — добавил эксперт.

По его словам, выступление Путина на телевидении с призывом прекратить восстание, предупреждение о повторении революции 1917 года, а также привлечение Лукашенко к переговорам, будет иметь очень длительное влияние непосредственно на Россию.

Что касается дальнейшей судьбы Пригожина, то, по мнению Кондратюка, здесь все очевидно — Путин точно не оставит его в живых, несмотря на все гарантии, поскольку слово хозяина Кремля ничего не стоит.

Говоря о причинах отказа главаря наемников завершить свой замысел, эксперт отметил, что здесь сыграли роль не только гарантии.

— Потому что для успеха его кампании необходима была поддержка силовиков, Росгвардии, со стороны ФСБ. И при приближении к Москве он думал, что многие военные перейдут на его сторону, но это произошло не в тех объемах, как он ожидал, — считает он.

Однако, как говорит Кондратюк, у Пригожина определенные возможности останутся, несмотря на то, что он должен переместиться в Беларусь — он теряет влияние на ЧВК Вагнера, но время покажет.

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