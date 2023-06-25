Для захисту Москви. Росіяни відвели деякі підрозділи з лінії фронту

Під час заколоту ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина РФ перекинула до Москви окремі підрозділи, що залучені до збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

– Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Наразі їх планують тримати там мінімум тиждень, – йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦНС зазначили, що фактів масового перекидання сил ворога немає, йдеться лише про окремі підрозділи.

Ввечері 23 червня голова найманців Євгеній Пригожин казав, що окупанти вдарили по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

Згодом у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що були проведені переговори з Пригожиним, в результаті чого вдалося домовитись про припинення заколоту.

Після цього Пригожин опублікував аудіо, в якому заявив, що його найманці повертаються до “польових таборів”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що Пригожин “піде в Білорусь”.

Джерело: Центр нацспротиву

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.