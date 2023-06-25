Германия передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard

Германия планирует до конца года отправить Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны, бригадный генерал Кристиан Фройдинг в интервью Welt.

На данный момент Берлин передал Киеву 34 установки Gepard, еще 15 будут доставлены в ближайшие недели.

— Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США, — сказал Фройдинг.

Бригадный генерал Бундесвера также отметил, что считает противовоздушную оборону ключевым слабым местом в нынешнем контрнаступлении Сил обороны Украины.

— Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно нет!”, — добавил он.

Кроме того, Фройдинг напомнил, что до конца этого года ФРГ передаст Украине еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, которые имеют “почти 100-процентную точность”, и еще четыре — в следующем году.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году.

Источник: Welt

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