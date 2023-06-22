Шольц поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не ускоренное членство в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал долгосрочные гарантии безопасности для Украины. В то же время он исключил возможность ускоренного вступления нашей страны в НАТО.

Об этом он заявил, выступая с правительственным заявлением в немецком парламенте – Бундестаге в четверг, 22 июня.

По словам канцлера, нужно “трезво взглянуть на текущую ситуацию”.

Шольц отметил, что до завершения полномасштабной войны о присоединении Украины к НАТО не может быть речи. Канцлер напомнил, что представители украинской власти также признавали невозможность вступления в военный блок, пока идет война.

– Украина и сама понимает, что ее стремление к вступлению в НАТО сейчас не имеет никаких шансов. Украинское правительство само осознало, что пока РФ ведет войну против Украины, о вступлении в НАТО не может быть и речи, — сообщил Шольц.

В то же время он предложил сосредоточиться на укреплении боеспособности Украины. По словам политика, это должен быть ключевой приоритет на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

– Предлагаю сосредоточиться на главном приоритете (на саммите НАТО — Ред.) в Вильнюсе, а именно на укреплении боевой мощи Украины, — подчеркнул Шольц.

По его словам, официальный Берлин вместе с партнерами из Евросоюза и Большой семерки (G7) сейчас работает над долгосрочными и эффективными гарантиями безопасности для нашей страны.

– НАТО параллельно сотрудничает с Евросоюзом и странами Большой семерки для разработки эффективных и долгосрочных гарантий безопасности, – проинформировал он.

Шольц объяснил, что союзники имеют две цели: последовательно предоставлять военную помощь нашему государству, в частности, современное западное оружие, и параллельно усиливать его экономическую устойчивость в условиях войны.

Он снова пообещал Украине неограниченную по времени поддержку для противодействия агрессии РФ. Шольц заверил, что Берлин и дальше будет поставлять Киеву бронемашины, системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. Именно в этом, по его словам, больше всего нуждается Украина для контрнаступления и освобождения оккупированных РФ территорий.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-членов на саммите в Вильнюсе не будут предоставлять Украине официальное приглашение о вступлении в блок.

Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что наша страна рассчитывает получить приглашение присоединиться к НАТО с “открытой датой”.

По данным СМИ, позицию относительно евроатлантических перспектив Украины уже изменила Франция. Теперь Париж может поддержать членство, чтобы повлиять на российско-украинскую войну.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прямо заявил, что Лондон поддержит упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО.

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