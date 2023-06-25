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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Німеччина передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard

САУ Gepard Shahed

Німеччина планує до кінця року відправити Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard.

Про це повідомив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтерв’ю Welt.

Наразі Берлін передав Києву 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

– Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США, – сказав Фройдінг.

Бригадний генерал Бундесверу також зазначив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі Сил оборони України.

– Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!, – додав він.

Окрім того, Фройдінг нагадав, що до кінця цього року  ФРН передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, які мають “майже 100-відсоткову влучність”, і ще чотири – наступного року.

Раніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.

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Джерело: Welt

Фото: скриншот

Війна в Україні, Німеччина, Оппоблок, Україна
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