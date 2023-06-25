Німеччина передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard

Німеччина планує до кінця року відправити Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard.

Про це повідомив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтерв’ю Welt.

Наразі Берлін передав Києву 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

– Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США, – сказав Фройдінг.

Бригадний генерал Бундесверу також зазначив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі Сил оборони України.

– Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!, – додав він.

Окрім того, Фройдінг нагадав, що до кінця цього року ФРН передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, які мають “майже 100-відсоткову влучність”, і ще чотири – наступного року.

Раніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.

Джерело: Welt

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