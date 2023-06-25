Перший етап демонтажу Путінської системи – Данілов про наслідки заколоту Пригожина

Заколот ватажка найманців ПВК Вагнер Євгенія Пригожина – перший етап демонтажу системи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що Пригожин є тільки “частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації”.

За словами Данілова, у Росії сформувалась група невдоволених – силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для Російської Федерації.

– Пригожинський ростовський марш-кидок – демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту – добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до Красної площі, – йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО вважає, що у диктатора залишилась єдина можливість порятунку – тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК Вагнер, демонстраційне покарання Пригожина, введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій.

Водночас він висловив сумнів у тому, що ці функції спроможна виконати “каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків”.

Окрім того, Данілов заявив, що справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Він наголосив, що режиму Путіна нанесено удар ножем в спину, якщо не миттєво смертельний, то точно неминучий.

– Але… все, що може в Росії піти не за планом, піде не за планом, і “казус Пригожина” може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато. Нам своє робити… до меж 1991 року, – резюмував Данілов.

Ввечері 23 червня голова найманців Євгеній Пригожин казав, що окупанти вдарили по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”. Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. Згодом у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що були проведені переговори з Пригожиним, в результаті чого вдалося домовитись про припинення заколоту. Після цього Пригожин опублікував аудіо, в якому заявив, що його найманці повертаються до “польових таборів”. Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що Пригожин “піде в Білорусь”. Дивіться також Невдалий заколот Пригожина: чому це великий удар по Путіну та добрий знак для України Джерело: Олексій Данілов

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