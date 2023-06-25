Страх перед биолабораториями воплотился в жизнь – Гуменюк об оккупантах на левом берегу

Российские оккупанты, вынужденные возвращаться на подмытые территории левого берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС, столкнулись с существенными проблемами.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, попытки вернуться для врага усложнены тем, что изменилась карта их минных полей.

Большая вода, говорит Наталья Гуменюк, разбросала минные заграждения, которые россияне установили вдоль левого берега.

Теперь захватчикам приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться.

Добавляет сложности и рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Те подразделения, которые возвращаются на подмытые территории, размещаются в антисанитарных условиях. Кроме того, там есть существенные перебои с питьевой водой.

– То есть происходит то, чего они боялись – биолаборатории у них внутри из-за отсутствия нормальной гигиены, – насмехается над оккупантами руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

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