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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Страх перед біолабораторіями втілився в життя – Гуменюк про окупантів на лівому березі

Страх перед біолабораторіями втілився в життя – Гуменюк про окупантів на лівому березі

Російські окупанти, які змушені повертатись на підмиті території лівого берега Дніпра після підриву Каховської ГЕС, стикнулись із суттєвими проблемами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, спроби повернутися для ворога ускладнені тим, що змінилась карта їхніх мінних полів.

Велика вода, каже Наталія Гуменюк, порозкидала мінні загородження, які росіяни встановили вздовж лівого берега.

Тепер загарбникам доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатись.

Додає складнощів й зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Ті підрозділи, які повертаються на підмиті території, розташовуються в антисанітарних умовах. Крім того, там наразі є суттєві перебої з питною водою.

– Тож стається те, чого вони боялись – біолабораторії у них всередині через відсутність нормальної гігієни, – кепкує з окупантів керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Дніпро, Каховська ГЕС, Російська агресія, РФ
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