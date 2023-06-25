Вітер дув у бік окупантів: під Мар’їнкою росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд
У районі Мар’їнки Донецької області російські війська скинули на позиції Сил оборони хімічний боєприпас, проте, на щастя, вітер дув саме у бік окупантів.
– Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольного, задушливої дії. Вітер був у бік противника, – заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, загалом ЗСУ мають частковий успіх під час ведення наступальних дій на Таврійському напрямку.
– Ворог докладає значних зусиль, щоб зупинити наше просування, а також несе великі втрати в живій силі, озброєння та техніці. Зосереджує штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Саме тут відбулося 13 бойових зіткнень, майже всі припадають на район Мар’їнки. Отримав відсіч, відійшов, – уточнив військовий.
За його даними, окупанти також понад 440 разів обстріляли наші позиції, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський