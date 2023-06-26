Около 250 боестолкновений и освобождение 17 кв. км: Маляр о ситуации на фронте за неделю

За неделю Силы обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях освободили 17 кв. км территорий, а в целом с момента начала наступательной операции на юге освобождено 130 кв. км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, подводя итоги за последние семь дней.

По ее словам, на Таврическом направлении враг за этот период 148 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 3 861 обстрел.

— Если сложить количество вражеских обстрелов на востоке (6 457) и юге, то получится более 10 тыс. обстрелов за неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 8 783 огневых задачи, — подчеркнула Маляр.

Говоря о ситуации на востоке, она уточнила, что здесь велись как оборонительные, так и наступательные действия, и Силы обороны имели тактический успех.

Заместитель главы Минобороны говорит, что враг пытался активно наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — около 250 боестолкновений за неделю, однако ему не удалось оттеснить наши войска с занимаемых позиций.

— В то же время наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага, — добавила она.

Относительно потерь, то у врага они в восемь раз больше. Также, как отметила Маляр, наша авиация и артиллерия за неделю уничтожили 17 ЗРК, 11 пунктов управления, семь складов боеприпасов, а еще — сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты и артсистемы, 48 из 51 ударных дронов типа Shahed-131/136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ганна Маляр

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.