Близько 250 боєзіткнень і звільнення 17 кв. км: Маляр про ситуацію на фронті за тиждень

За тиждень Сили оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках звільнили 17 кв. км територій, а загалом з моменту початку наступальної операції на півдні звільнено 130 кв. км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, підбиваючи підсумки за останні сім днів.

За її словами, на Таврійському напрямку ворог за цей період 148 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 3 861 обстріл.

– Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході (6 457) та півдні, то вийде більше 10 тис. обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом тижня виконали 8 783 вогневих завдання, – наголосила Маляр.

Говорячи про ситуацію на сході, вона уточнила, що тут велися як оборонні, так і наступальні дії, і Сили оборони мали тактичний успіх.

Заступниця глави Міноборони каже, що ворог намагався активно наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – близько 250 боєзіткнень за тиждень, проте йому не вдалося відтіснити наші війська із займаних позицій.

– Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога, – додала вона.

Щодо втрат, то у ворога вони у вісім разів. Також, як зауважила Маляр, наша авіація та артилерія за тиждень знищила 17 ЗРК, 11 пунктів управління, сім складів боєприпасів, а ще – сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, гелікоптери та артсистеми, 48 із 51 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ганна Маляр

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