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Юлия Захарченко, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ и взрывы в Донецке: 488-й день войны

Ключевые события
00:40
В Донецкой, Полтавской и Черкасской областях прозвучали взрывы
00:07
Украина должна победить: Резников о переломном годе в войне
00:05
Зеленский обсудил с Байденом контрнаступление и процессы в РФ
00:03
Российская агрессия вызывает деградацию в РФ — Зеленский
Контрнаступление ВСУ и взрывы в Донецке: 488-й день войны
26 июня, 0:40

В Донецкой, Полтавской и Черкасской областях прозвучали взрывы

В Донецкой, Полтавской и Черкасской областях прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

26 июня, 0:07

Украина должна победить: Резников о переломном годе в войне

Этот год полномасштабной войны должен стать переломным, а Вооруженные силы Украины должны победить российскую армию, потому что воюют за свою страну.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он утверждает, что чувствует победу Украины, которая приближается.

— Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным, — сказал он.

26 июня, 0:05

Зеленский обсудил с Байденом контрнаступление и процессы в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого лидеры обсудили ряд важных тем.

Среди них — ход боевых действий, процессы на территории России, защита украинского неба и прочее.

— Говорил с президентом США Джо Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка, — утверждает глава государства.

26 июня, 0:03

Российская агрессия вызывает деградацию в РФ — Зеленский

Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России. Одно из проявлений такой деградации — то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 487 суток полномасштабной войны России.

Война в Украине
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Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
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Контрнаступление ВСУ и взрывы в Донецке: 488-й день войны
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