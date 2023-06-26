Контрнаступление ВСУ и взрывы в Донецке: 488-й день войны

26 июня, 0:07

Украина должна победить: Резников о переломном годе в войне

Этот год полномасштабной войны должен стать переломным, а Вооруженные силы Украины должны победить российскую армию, потому что воюют за свою страну.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он утверждает, что чувствует победу Украины, которая приближается.