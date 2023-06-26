Контрнаступление ВСУ и взрывы в Донецке: 488-й день войны
В Донецкой, Полтавской и Черкасской областях прозвучали взрывы
В Донецкой, Полтавской и Черкасской областях прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Украина должна победить: Резников о переломном годе в войне
Этот год полномасштабной войны должен стать переломным, а Вооруженные силы Украины должны победить российскую армию, потому что воюют за свою страну.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он утверждает, что чувствует победу Украины, которая приближается.
— Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным, — сказал он.
Зеленский обсудил с Байденом контрнаступление и процессы в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого лидеры обсудили ряд важных тем.
Среди них — ход боевых действий, процессы на территории России, защита украинского неба и прочее.
— Говорил с президентом США Джо Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка, — утверждает глава государства.
Российская агрессия вызывает деградацию в РФ — Зеленский
Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России. Одно из проявлений такой деградации — то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 487 суток полномасштабной войны России.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко