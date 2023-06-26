РФ обстреляла Олешки на Херсонщине: погибли 2 человека, 9 — ранены
Российская армия с утра обстреляла временно оккупированные Олешки на левобережье Херсонщины. В результате обстрелов погибли два человека, девять местных жителей — ранены.
Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук.
Напомним, что в подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС Олешках не работает канализация, почти всюду нет электричества и питьевой воды. В ОВА отметили, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.
Ночью и утром 25 июня российские войска обстреливали жилые дома в Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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