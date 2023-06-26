РФ обстреляла Олешки на Херсонщине: погибли 2 человека, 9 — ранены

Российская армия с утра обстреляла временно оккупированные Олешки на левобережье Херсонщины. В результате обстрелов погибли два человека, девять местных жителей — ранены.

Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук.

Напомним, что в подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС Олешках не работает канализация, почти всюду нет электричества и питьевой воды. В ОВА отметили, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Ночью и утром 25 июня российские войска обстреливали жилые дома в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Суспільне

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