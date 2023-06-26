РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені

Російська армія зранку обстріляла тимчасово окуповані Олешки на лівобережжі Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, дев’ятеро місцевих жителів — поранені.

Про це повідомив міський голова Євген Рищук.

Нагадаємо, що у підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС Олешках не працює каналізація, майже всюди немає електрики та питної води. В ОВА зазначили, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Вночі та вранці 25 червня російські війська обстрілювали житлові будинки в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Суспільне

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