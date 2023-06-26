Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Ексклюзив
Йод пити не треба, це не другий Чорнобиль: що буде у разі підриву Запорізької АЕС
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
Україна Терміново
Терміново
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені

Вибух
Фото: Depositphotos

Російська армія зранку обстріляла тимчасово окуповані Олешки на лівобережжі Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, дев’ятеро місцевих жителів — поранені.

Про це повідомив міський голова Євген Рищук.

Нагадаємо, що у підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС Олешках не працює каналізація, майже всюди немає електрики та питної води. В ОВА зазначили, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Вночі та вранці 25 червня російські війська обстрілювали житлові будинки в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Олешки, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Жодного мирного жителя не було в Рівнополі під час деокупації – Шершень
РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені
Угорщина знову заблокувала €500 млн військової допомоги ЄС для України – ЗМІ
Угорщина
На Таврійському напрямку ЗСУ просунулися на 1,5 км углиб противника
війна в Україні
Постачання ракет Storm Shadow Україні мали значний вплив на поле бою – Воллес
Бен Воллес
ЗСУ завдали 6 авіаударів по позиціях РФ та уразили 10 артпідрозділів ворога – Генштаб
Бої на фронті
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (26.06.2023)
РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (26.06.2023)
РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (26.06.2023)
РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (26.06.2023)
РФ обстріляла Олешки на Херсонщині: загинуло 2 людини, 9 – поранені
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь