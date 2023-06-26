Сирський підтвердив зачистку плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив, що українські військові зачистили плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Він оприлюднив відео боїв 3 окремої штурмової бригади, бійці якої проводили цю операцію.

Відеозапис зроблено за допомогою камери GoPro. На відео можна побачити бойову роботу воїнів та евакуацію пораненого побратима.

– Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, – наголосив Сирський.

Генерал уточнив, що під час операції бійці першої роти першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Інформація про те, що українські захисники розбили сили окупантів і зачистили плацдарм, вперше з’явилася 24 червня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади РФ у районі Бахмута й знищили російський плацдарм на західному березі Сіверського Донця. Він пролягає на південний захід від Бахмута між Майорськом і Курдюмівкою.

Канал Сіверський Донець-Донбас був збудований наприкінці п’ятдесятих років минулого століття. Він забезпечує водою населені пункти Донецької області.

Джерело: Telegram Олександра Сирського

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