ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW

Российские силы продолжают попытки атаковать в районах Бахмута, но безуспешно.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты безуспешно атаковали к северо-востоку от Бахмута в районе Роздольевки (14 км к северо-востоку) и Веселого (16 км к северо-востоку); к северо-западу от Бахмута в районе Григоровки и Миньковки (12 км к северо-западу).

Также попытки продвижения россиян были и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского (3 км к юго-западу).

Третяя отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила, что разгромила подразделения 57 мотострелковой бригады (5 общевойсковая армия, Восточный военный округ РФ) в районе Бахмута и уничтожила российский плацдарм в неустановленном районе на западном берегу Северского Донца, который проходит юго-западнее Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.

Аналитики отмечают, что бунт Пригожина в России, похоже, не сильно повлиял на способность российских войск вести наступательные и оборонительные операции в Украине. Бои продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом россияне провели относительно больше наземных атак в районе Бахмута, чем за последние несколько дней.

Геолокационные кадры, размещенные 24 и 25 июня, показывают, что украинские силы добились некоего продвижения на северной окраине возле города Донецка к югу от Авдеевки и между Песками и Первомайским.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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