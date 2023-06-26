Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW

ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Фото: Getty Images

Российские силы продолжают попытки атаковать в районах Бахмута, но безуспешно.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты безуспешно атаковали к северо-востоку от Бахмута в районе Роздольевки (14 км к северо-востоку) и Веселого (16 км к северо-востоку); к северо-западу от Бахмута в районе Григоровки и Миньковки (12 км к северо-западу).

Также попытки продвижения россиян были и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского (3 км к юго-западу).

Третяя отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила, что разгромила подразделения 57 мотострелковой бригады (5 общевойсковая армия, Восточный военный округ РФ) в районе Бахмута и уничтожила российский плацдарм в неустановленном районе на западном берегу Северского Донца, который проходит юго-западнее Бахмута между Майорском и Курдюмовкой.

Аналитики отмечают, что бунт Пригожина в России, похоже, не сильно повлиял на способность российских войск вести наступательные и оборонительные операции в Украине. Бои продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом россияне провели относительно больше наземных атак в районе Бахмута, чем за последние несколько дней.

Геолокационные кадры, размещенные 24 и 25 июня, показывают, что украинские силы добились некоего продвижения на северной окраине возле города Донецка к югу от Авдеевки и между Песками и Первомайским.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Армия России, Бахмут, Война в Украине, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Правительство Японии может разрешить частичный экспорт летального вооружения
Фуміо Кісіда
Карта боевых действий на 26.06.2023 — ситуация на фронте
війна в Україні
Сработала ПВО: ОК Юг об атаке РФ по Одессе и области
Х-555
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам
ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
ВСУ разгромили подразделения 57 мотострелковой бригады РФ возле Бахмута — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь