Гуменюк анонсировала результаты на фронте, которые всех порадуют
Подрыв россиянами Каховской ГЭС не нанес Силам обороны Украины тех хлопот, на которые рассчитывали захватчики.
Об этом на брифинге заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Она отметила, что определенные изменения в боевой работе произошли, однако украинские военные укладываются в план контрнаступления.
— Оккупанты продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они вызвали, не остановит Силы обороны. Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет по заранее согласованному плану. Очень скоро будут результаты, которые всех порадуют, я уверена, — сказала Гуменюк.
Ранее Гуменюк сообщала, что оккупанты взяли тактическую паузу в масштабных ракетных атаках на Украину.
Однако корабли РФ не прекращают разведку, что может свидетельствовать о подготовке к новому удару.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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