Три недели после подрыва Каховской ГЭС: новые видео с места теракта РФ
27 июня, через три недели после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, в сети появились новые видео с места теракта РФ.
На первом видео четко видна разрушенная дамба и корпуса Каховской ГЭС.
Также заметно, как в Каховском водохранилище упал уровень воды.
На другом видео можно рассмотреть размытую при подтоплении набережную в Херсоне.
Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС три недели назад – около 02:30 6 июня.
По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.
В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
25 июня Днепр в районе Херсона вернулся в пределы русла.
По данным Минприроды, в целом с момента катастрофы уровень воды снизился на 5,35 м.
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