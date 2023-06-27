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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Гуменюк анонсувала результати на фронті, які всіх порадують

Наталія Гуменюк

Підрив росіянами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України того клопоту, на який розраховували загарбники.

Про це на брифінгу заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що певні зміни в бойовій роботі відбулися, однак українські військові вкладаються у план контрнаступу.

– Окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа, яку вони спричинили, не зупинить Сили оборони. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде за заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена, – сказала Гуменюк.

Раніше Гуменюк повідомляла, що окупанти взяли тактичну паузу в масштабних ракетних атаках на Україну.

Однак кораблі РФ не припиняють розвідку, що може свідчити про підготовку до нового удару.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, ЗСУ, Каховська ГЕС, Російська агресія
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

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