Гуменюк анонсувала результати на фронті, які всіх порадують

Підрив росіянами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України того клопоту, на який розраховували загарбники.

Про це на брифінгу заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що певні зміни в бойовій роботі відбулися, однак українські військові вкладаються у план контрнаступу.

– Окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа, яку вони спричинили, не зупинить Сили оборони. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде за заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена, – сказала Гуменюк.

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