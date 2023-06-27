Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря

Российские оккупанты взяли тактическую паузу в масштабных ракетных атаках на Украину. Однако корабли РФ не прекращают разведку, что может свидетельствовать о подготовке нового удара.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что этой ночью украинцы могли ощутить “определенное ночное спокойствие”, поскольку наблюдалась низкая активность врага. Как объяснила Гуменюк, после последних массированных ракетных атак оккупанты “берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия”.

Однако враг еще имеет мощности для нанесения ударов.

– Запасы они пополнили, в том числе и дронов. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью, нельзя. Мы должны быть готовы. Враг коварен и будет искать для себя “побед” там, где может их хотя бы инсценировать, — подчеркнула Гуменюк, отвечая на вопрос, есть ли признаки подготовки новой атаки РФ.

Оценивая корабельную группировку РФ в Черном море, она назвала ее “скромной”, если сравнивать с предыдущими периодами.

Согласно последним данным, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, а в Азовском море – один.

– Они исследуют надводную обстановку и занимаются разведкой. А это свидетельствует о том, что, скорее всего, готовят следующий удар, — объяснила Гуменюк.

Носителей крылатых ракет Калибр в Черном море сейчас нет. В то же время Гуменюк напомнила, что врагу хватит 2-3 часов, чтобы вывести эти корабли для нанесения удара.

По данным украинской разведки, Россия в 3-4 раза нарастила производство крылатых ракет Калибр и Х-101. Оккупанты изготовляют примерно 30-40 таких ракет в месяц, в зависимости от типа. Гиперзвуковые аэробалистические ракеты Кинжал они могут изготовить до шести единиц.

Как известно, в ночь на 24 июня российские войска запустили по Украине 51 ракету и два ударных дрона. Украинским военным удалось уничтожить более 40 вражеских целей.

Обломки ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего погибли пять человек.

Ночью 26 июня украинские силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей – две ракеты Калибр и семь дронов Shahed-136/131.

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