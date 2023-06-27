Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Российские оккупанты взяли тактическую паузу в масштабных ракетных атаках на Украину. Однако корабли РФ не прекращают разведку, что может свидетельствовать о подготовке нового удара.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что этой ночью украинцы могли ощутить “определенное ночное спокойствие”, поскольку наблюдалась низкая активность врага. Как объяснила Гуменюк, после последних массированных ракетных атак оккупанты “берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия”.

Однако враг еще имеет мощности для нанесения ударов.

– Запасы они пополнили, в том числе и дронов. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью, нельзя. Мы должны быть готовы. Враг коварен и будет искать для себя “побед” там, где может их хотя бы инсценировать, — подчеркнула Гуменюк, отвечая на вопрос, есть ли признаки подготовки новой атаки РФ.

Оценивая корабельную группировку РФ в Черном море, она назвала ее “скромной”, если сравнивать с предыдущими периодами.

Согласно последним данным, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, а в Азовском море – один.

– Они исследуют надводную обстановку и занимаются разведкой. А это свидетельствует о том, что, скорее всего, готовят следующий удар, — объяснила Гуменюк.

Носителей крылатых ракет Калибр в Черном море сейчас нет. В то же время Гуменюк напомнила, что врагу хватит 2-3 часов, чтобы вывести эти корабли для нанесения удара.

По данным украинской разведки, Россия в 3-4 раза нарастила производство крылатых ракет Калибр и Х-101. Оккупанты изготовляют примерно 30-40 таких ракет в месяц, в зависимости от типа. Гиперзвуковые аэробалистические ракеты Кинжал они могут изготовить до шести единиц.

Как известно, в ночь на 24 июня российские войска запустили по Украине 51 ракету и два ударных дрона. Украинским военным удалось уничтожить более 40 вражеских целей.

Обломки ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего погибли пять человек.

Ночью 26 июня украинские силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей – две ракеты Калибр и семь дронов Shahed-136/131.

Война в Украине, Кораблі, Ракетные удары России, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Изучают возможности баз: Игнат опроверг, что украинские пилоты начали обучение на F-16
винищувач F-16
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Золотой крест главнокомандующего ВСУ: за какие поступки дают награду и какие льготы предусмотрены
танк ЗСУ
Вес 5 тонн и дальность полета 300 км: характеристики крылатых ракет Х-22
Ракети
РФ оставила в Черном море только четыре корабля – ВМС ВСУ
Кораблі РФ
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)
Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)
Тактическая пауза: Гуменюк объяснила, готовит ли РФ новую ракетную атаку с Черного моря
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь