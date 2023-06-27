Тела двух подростков, погибших в Бердянске, еще не передали родным — Лубинец

Тела 16-летних патриотов Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, погибших в Бердянске, еще не вернули родным.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Нет, тела не передали (родным — Ред.). Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам, — сказал он.

Лубинец отметил, что на данный момент неизвестно, как погибли подростки, но, по его данным, произошла “внесудебная казнь двух украинских подростков”.

Напомним, что вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их “террористами”.

В тот же день в сети начало распространяться видео с последними словами Тиграна Оганнисяна.

В десятисекундном видео парень говорит, что его ждет смерть и на прощание выкрикивает Слава Украине!

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