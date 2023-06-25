Последними словами были Слава Украине! Что известно об убийстве подростков в Бердянске

Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту вероятного убийства 16-летних патриотов Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об убийстве двух украинских партизан еще вчера сообщал гауляйтер оккупированной части Запорожской области, коллаборант Владимир Рогов.

По его словам, одним из них был Тигран Оганнисян.

Представители Медийной инициативы по правам человека, занимавшиеся делом молодых людей еще с сентября 2022 года, заявляют, что для однозначных выводов в этой истории еще очень много неизвестных обстоятельств.

Что происходило в Бердянске 24 июня

Вчера в 19:30 24 июня во временно оккупированном Бердянске началась стрельба.

Уже через полтора часа гауляйтер Владимир Рогов сообщил об уничтожении двух украинских партизан, якобы напавших на полицейских.

В тот же день в сети начало распространяться видео, как утверждается, с последними словами Тиграна Оганнисяна.

В десятисекундном видео парень говорит, что его ждет смерть и на прощание восклицает Слава Украине!

За полчаса до того, как родителям ребят позвонил “следователь”, чтобы сообщить о смерти их детей, мать Тиграна разговаривала с сыном.

Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и размышляют, как будут праздновать его день рождения (сегодня Никите должно было исполниться 17 лет, – Ред.).

По убеждению представителей Медийной инициативы по правам человека, в этой истории много несовпадений в фактах, времени, одежде.

Тел ребят родители еще не видели.

Родных несовершеннолетних со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками.

– Это дает основания ставить под сомнение основную версию “следователя” о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что якобы стрельба и предсмертное видео – постановка, чтобы убить ребят, – отмечает координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

Что известно о Тигране Оганнисяне и Никите Ханганове

16-летних патриотов Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова обвиняют в якобы подготовке диверсий на железной дороге.

Обвинениям Следственного комитета РФ предшествовали задержания, издевательства и жестокие пытки.

Европарламент в своей резолюции потребовал отпустить ребят с оккупированной территории.

После этого обвинения ребятам “разделили”. Никиту должны были обвинить в краже, а Тиграна – в диверсии.

Источник: Ольга Решетилова, Медийная инициатива за права человека, Владимир Рогов

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