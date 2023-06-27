Тіла двох підлітків, які загинули у Бердянську, ще не передали рідним – Лубінець

Тіла 16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які загинули у Бердянську, ще не повернули рідним.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Ні, тіла не передали (рідним – Ред.). Я по тому каналу комунікації, який у мене є на Москалькову, офіційно звернувся, щоб вона зробила все, щоб тіла хлопців повернули родичам, – сказав він.

Лубінець зазначив, що наразі невідомо, як загинули підлітки, але, за його даними, відбулася “позасудова страта двох українських підлітків”.

Нагадаємо, що ввечері 24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив про вбивство окупантами двох українців-партизанів, назвавши їх “терористами”.

Того ж дня в мережі почало ширитись відео з останніми словами Тіграна Оганнісяна.

У десятисекундному відео хлопець говорить, що на нього чекає смерть і на прощання вигукує Слава Україні!

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